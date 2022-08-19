«Челси» выбирает из трёх нападающих

Лондонский «Челси» сформировал круг претендентов на место нападающего в команде. По сообщениям The Telegraph, в трансферный шорт-лист «пенсионеров» включены несколько футболистов. Речь идет о Рафаэле Леау («Милан»), Саше Калайджиче («Штуттгарт») и Кристофере Нкунку («РБ Лейпциг»).

Ранее сообщалось об интересе английского гранда к нападающему каталонской «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, однако руководство «Челси» рассматривает габонца в качестве запасного варианта.

Напомним, что «Челси» остался без центрального нападающего после продажи в миланский «Интер» бельгийца Ромелу Лукаку.