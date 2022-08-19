Ривалдо назвал причины провала «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Ривалдо прокомментировал провал «Манчестер Юнайтед» на старте сезона-2022/2023.

«Команда ужасно начала сезон, проиграв не самым сильным соперникам. В последнем матче «МЮ» был просто унижен «Брентфордом».

В команде есть хорошие игроки, но они не могут создать на поле хорошую обстановку. Роналду так и вовсе одной ногой за пределами «Юнайтед». Сейчас очень плохое время для поклонников команды», - передает слова бразильца Betfair.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в первом туре уступил на своем поле «Брайтону» (1:2), а затем был на выезде разгромлен «Брентфордом» (0:4).