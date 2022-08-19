«Манчестер Сити» против трансфера Силвы

В «Манчестер Сити» не хотят расставаться с португальским полузащитником Бернарду Силвой, на которого претендуют каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ».

Как сообщил журналист Sky Sports, Лайалл Томас, «горожане» уже отвергли предложение по Силве в размере 70 миллионов евро. Английский гранд оценивает игрока гораздо дороже.

Бернарду связан трудовыми обязательствами с «Манчестер Сити» до конца июня 2025 года. Цвета «горожан» он защищает с лета 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Силвы в 80 миллионов евро.

В новом розыгрыше Английской премьер-лиги Бернарду провел два матче и не отметился голевыми действиями.