«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» поборются за французского игрока

Защитник Мало Гюсто, выступающий у себя на родине за «Лион», пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Согласно информации источника, заинтересованность в подписании 19-летнего француза проявляют два европейских гранда. Речь идет о каталонской «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба контактировали с агентом Гюсто и готовы подписать игрока до закрытия летнего трансферного окна.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 12 миллионов евро. В сезоне-2021/2022 он принял участие в 30 матчах Лиги 1, в которых сделал четыре ассиста.