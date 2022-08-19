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«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» поборются за французского игрока

 
19 Августа 2022 • 08:22 Комментировать

Защитник Мало Гюсто, выступающий у себя на родине за «Лион», пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Согласно информации источника, заинтересованность в подписании 19-летнего француза проявляют два европейских гранда. Речь идет о каталонской «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба контактировали с агентом Гюсто и готовы подписать игрока до закрытия летнего трансферного окна.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 12 миллионов евро. В сезоне-2021/2022 он принял участие в 30 матчах Лиги 1, в которых сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Мало Гюсто
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