Янузай выбрал себе клуб в АПЛ

Бельгийский полузащитник Аднан Янузай может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее отметился выступлениями за «Манчестер Юнайтед».

Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Саша Тавольери, 27-летний футболист хочет присоединиться к «Эвертону». Янузай отказался от других вариантов и ждет конкретного предложения от «ирисок».

В прошедшем сезоне Аднан защищал цвета «Реала Сосьедад». Игрок принял участие в 33 поединках чемпионата Испании, в которых записал на свой счет три забитых мяча, два из которых – с пенальти. В конце июня у бельгийца истек контракт, и он стал свободным агентом.