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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» не отпустит Гимараэса в «Реал»

 
19 Августа 2022 • 07:50 Комментировать

Руководство «Ньюкасла» не собирается расставаться с португальским полузащитником Бруну Гимараэсом, на которого положил глаз мадридский «Реал». «Сливочные» рассматривают кандидатуру игрока «сорок» в качестве замены бразильцу Каземиро, которого покупает «Манчестер Юнайтед».

Однако, как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, боссы английского клуба не планируют расставаться с хавбеком. В «Ньюкасле» считают Бруну одним из ключевых звеньев строящегося проекта.

В стартовавшем сезоне чемпионата Англии Гимараэс принял участие в двух матчах, не отметившись голевыми действиями. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ньюкасл Трансферы футбола - лето 2022 Бруну Гимараэс
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