«Ньюкасл» не отпустит Гимараэса в «Реал»

Руководство «Ньюкасла» не собирается расставаться с португальским полузащитником Бруну Гимараэсом, на которого положил глаз мадридский «Реал». «Сливочные» рассматривают кандидатуру игрока «сорок» в качестве замены бразильцу Каземиро, которого покупает «Манчестер Юнайтед».

Однако, как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, боссы английского клуба не планируют расставаться с хавбеком. В «Ньюкасле» считают Бруну одним из ключевых звеньев строящегося проекта.

В стартовавшем сезоне чемпионата Англии Гимараэс принял участие в двух матчах, не отметившись голевыми действиями. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2026 года.