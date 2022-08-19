«Челси» отказывается покупать трансферную цель Тухеля

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель желает усилить атакующую линию своей команды габонским нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, выступающим в испанском чемпионате за каталонскую «Барселону». Об этом рапортует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Главный тренер настаивает на покупке африканца, однако боссы «пенсионеров» отказываются покупать игрока за 30 миллионов евро, которые запрашивает каталонская «Барселона».

Обамеянг связан контрактными обязательствами с «сине-гранатовыми» до середины 2025 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 24 поединках за каталонскую команду и отметился 13 забитыми мячами.