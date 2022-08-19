Раскрыта сумма трансфера Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский опорный полузащитник Каземиро близок к переходу из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Athletic, стороны близки к договоренности по трансферу.

За переход Каземиро «красные дьяволы» заплатят «королевскому» клубу 60 миллионов евро плюс десять миллионов в качестве бонусов. Детали личного контракта между «Юнайтед» и бразильцем уже согласованы.

30-летний футболист выступает за мадридский гранд с июля 2013 года. Его действующее трудовое соглашение с «Реалом» рассчитано до 2025 года, а его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.