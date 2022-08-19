Конте не исключает новые трансферы «Тоттенхэма» этим летом

Не исключено, что в последние дни летнего трансферного окна лондонский «Тоттенхэм» усилит свой состав новыми игроками. Об этом в разговоре с журналистами Sky Sports поведал главный тренер команды Антонио Конте.

«Если кто-то уходит, то на его место приходит другой игрок. Некоторые футболист меняют команду ради получения стабильной игровой практики, из-за этого сложно удерживать их в клубе. В таком случае приходится находить им замену. Это важный момент, ведь «Тоттенхэм» должен быть готов к длинной дистанции», - сказал итальянский тренер.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переходе в стан «шпор» украинского полузащитника Руслана Малиновского.