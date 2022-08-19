Агбонлахор сравнил Роналду с тухлым яйцом

Экс-футболист бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор поделился своим мнением о португальском форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду может быть тухлым яйцом в «Манчестер Юнайтед». Думаю, в команде много игроков, с которыми он не общается. В СМИ вообще писали, что он часто находится в одиночестве. Мне кажется, в раздевалке очень ядовитая атмосфера. «МЮ» нужно избавиться от него и начать играть другими футболистами», - передает слова Габриэля Football Insider.

Криштиану стремится уйти из «Манчестер Юнайтед» этим летом, но пока не получил ни одного официального предложения. Его контракт с клубом рассчитан до середины следующего года.