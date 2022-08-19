«Манчестер Юнайтед» нашёл нового форварда в Италии

«Манчестер Юнайтед» предпринимает попытки усилить команду в оставшиеся дни летнего трансферного окна. По сообщениям в социальных сетях журналиста Джанлуки ди Марцио, манкунианцы обратили свое внимание на итальянский рынок.

В поле зрения «красных дьяволов» попал мексиканский форвард Ирвин Лосано, правами на которого владеет «Наполи». При этом неаполитанцы расстанутся с игроком только в случае внушительного денежного предложения.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость мексиканца составляет 30 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.