«Лестер» хочет продлить контракт с Мэддисоном

Английский «Лестер» хочет сохранить в своем составе хавбека Джеймса Мэддисона, который в последние годы стал одним из ключевых игроков клуба. К Мэддисону проявляет интерес «упакованный» деньгами «Ньюкасл», но он нужен и своей нынешней команде, на него очень рассчитывает наставник «лис» Брендан Роджерс.

При этом действующий контракт Мэддисона рассчитан до 2024 года, но переговоры о продлении уже стартовали. Стоимость игрока порталом Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Мэддисон перебрался в «Лестер» летом 2018 года, ранее он выступал в таких клубах, как английские «Ковентри» и «Норвич», а также шотландский «Абердин».