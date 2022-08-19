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«Лестер» хочет продлить контракт с Мэддисоном

 
19 Августа 2022 • 04:10 Комментировать
Лестер
...
Саутгемптон
1.83 3.95 3.95
20.08 17:00

Английский «Лестер» хочет сохранить в своем составе хавбека Джеймса Мэддисона, который в последние годы стал одним из ключевых игроков клуба. К Мэддисону проявляет интерес «упакованный» деньгами «Ньюкасл», но он нужен и своей нынешней команде, на него очень рассчитывает наставник «лис» Брендан Роджерс.

При этом действующий контракт Мэддисона рассчитан до 2024 года, но переговоры о продлении уже стартовали. Стоимость игрока порталом Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Мэддисон перебрался в «Лестер» летом 2018 года, ранее он выступал в таких клубах, как английские «Ковентри» и «Норвич», а также шотландский «Абердин».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джеймс Мэддисон Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕСТЕР САУТГЕМПТОН
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