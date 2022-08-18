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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стало известно, почему «Боруссия» отказалась от Роналду слухи

 
18 Августа 2022 • 19:42 Комментировать

Криштиану Роналду хотел бы примерить на себе футболку «Боруссии» и добавить Бундеслигу в список лиг, где он выступал. Тем не менее, немецкие «шмели» отказались от подписания звезды, о чём мы уже сообщали.

Немецкий Bild на своих страницах раскрывает ключевые причины отказа «Боруссии» от услуг Роналду. Во-первых, подписание Роналду «взорвало» бы зарплатную ведомость дортмундского клуба. Во-вторых, «шмели» не хотят мешать прогрессу 17-летнего Юссуфы Мукоко за счёт покупки ещё одного центрфорварда. В третьих, в «Боруссии» считают, что Роналду слишком стар, чтобы вкладываться в его трансфер.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стремится к уходу из «Манчестер Юнайтед» ради возможности выступить в Лиге чемпионов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Трансферы футбола - лето 2022
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