Криштиану Роналду хотел бы примерить на себе футболку «Боруссии» и добавить Бундеслигу в список лиг, где он выступал. Тем не менее, немецкие «шмели» отказались от подписания звезды, о чём мы уже сообщали.

Немецкий Bild на своих страницах раскрывает ключевые причины отказа «Боруссии» от услуг Роналду. Во-первых, подписание Роналду «взорвало» бы зарплатную ведомость дортмундского клуба. Во-вторых, «шмели» не хотят мешать прогрессу 17-летнего Юссуфы Мукоко за счёт покупки ещё одного центрфорварда. В третьих, в «Боруссии» считают, что Роналду слишком стар, чтобы вкладываться в его трансфер.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стремится к уходу из «Манчестер Юнайтед» ради возможности выступить в Лиге чемпионов.