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​Роджерс послал сигнал «Челси»: «Фофана не продаётся»

 
18 Августа 2022 • 18:28 Комментировать

21-летний Уэсли Фофана очень интересен «Челси», но «Лестер» рассчитывает удержать центрального защитника в своих рядах. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «лис» Брендан Роджерс.

«Фофана – футболист «Лестера». Он не продаётся. Если ничего не изменится, я ожидаю, что он останется с нами. Мы много раз общались, и с тех пор ничего не изменилось. У нас хорошие отношения.

Влияют ли на Фофана слухи? Нельзя этого отрицать. Такие периоды всегда сложные, особенно для молодых игроков, которые впервые сталкиваются с этим. Нужно сохранять концентрацию. Всё закончится, когда трансферное окно будет закрыто», - сказал Роджерс в ходе пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Брендан Роджерс Уэсли Фофана
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