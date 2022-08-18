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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Каземиро близок к «Манчестер Юнайтед», сумма трансфера – более 70 млн евро

 
18 Августа 2022 • 18:10 Комментировать

Каземиро уже в ближайшие дни может сменить «Реал» на «Манчестер Юнайтед». Согласно данным The Telegraph, «красные дьяволы» близки к трансферу 30-летнего бразильца за 60 миллионов фунтов (около 71 миллиона евро).

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Каземиро привлекает вариант с «Манчестер Юнайтед», и он хочет обсудить это с рулевым «Реала» Карло Анчелотти.

Также появлялась информация о том, что в «Манчестер Юнайтед» рассчитывают на выход Каземиро в составе уже в ближайшей игре Премьер-лиги Англии против «Ливерпуля», которая пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в понедельник, 22 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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