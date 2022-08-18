Каземиро является частью одной из лучших – если не лучшей – связки полузащитников в мировом футболе. К тому же «Реал» является конкурентоспособной командой во всех турнирах, в том числе в Лиге чемпионов. И всё же Каземиро привлекает вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшие часы Каземиро проведёт беседу с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. Бразильский хавбек обсудит с итальянским специалистом своё будущее.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что в «Манчестер Юнайтед» зарплата 30-летнего Каземиро может существенно вырасти.