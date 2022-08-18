Похоже, «Манчестер Юнайтед» очень серьёзно настроен на подписание полузащитника Каземиро из «Реала».

«Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы Каземиро был в стартовом составе команды в матче с «Ливерпулем» в ближайший понедельник», - с таких слов ведущего начался новый выпуск программы El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что «Реал» не станет препятствовать Каземиро, если он захочет перебраться на «Олд Траффорд».

Программа El Chiringuito известна своими громкими инсайдами. В 2018 году программа первой сообщила о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус».

Отметим, что 30-летний Каземиро ныне формирует невероятную тройку хавбеков «Реала» вместе с Лукой Модричем и Тони Кроосом.