За две недели до закрытия летнего трансферного окна у звёздного Криштиану Роналду остался только один вариант для трансфера. Как сообщает CBS Sports Golazo, речь идёт о дортмундской «Боруссии».

По данным источника, возвращение в «Спортинг», о котором много писали на днях, не привлекает Криштиану Роналду на данном этапе. Также этот вариант не интересен наставнику «львов» Рубену Амориму.

Что касается «Атлетико», то сейчас у мадридского клуба нет шансов на подписание Криштиану Роналду.

Напомним, что 37-летний Криштиану Роналду в сезоне 2022/2023 хочет выступить в Лиге чемпионов, куда «Манчестер Юнайтед» не пробился.

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