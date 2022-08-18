Клюйверт согласовал контракт с лондонским клубом

Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт в скором времени может перебраться в Английскую премьер-лигу. По сведениям от инсайдера Фабрицио Романо, нидерландец согласовал условия контракта с лондонским «Фулхэмом».

Тем не менее, клубы ещё не согласовали между собой сумму компенсации. Сделка должна состояться на постоянной основе. Сам Клюйверт хочет поскорее разобраться со своим будущим.

Напомним, что Клюйверт провёл прошлый сезон на правах аренды в составе французской «Ниццы». 23-летний форвард отметился за клуб в чемпионате 4 голами и 5 ассистами.

«Фулхэм» после первых двух туров АПЛ набрал два очка в матчах с «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».