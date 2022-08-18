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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клюйверт согласовал контракт с лондонским клубом

 
18 Августа 2022 • 11:51 Комментировать
Фулхэм
...
Брентфорд
2.40 3.40 2.90
20.08 17:00

Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт в скором времени может перебраться в Английскую премьер-лигу. По сведениям от инсайдера Фабрицио Романо, нидерландец согласовал условия контракта с лондонским «Фулхэмом».

Тем не менее, клубы ещё не согласовали между собой сумму компенсации. Сделка должна состояться на постоянной основе. Сам Клюйверт хочет поскорее разобраться со своим будущим.

Напомним, что Клюйверт провёл прошлый сезон на правах аренды в составе французской «Ниццы». 23-летний форвард отметился за клуб в чемпионате 4 голами и 5 ассистами.

«Фулхэм» после первых двух туров АПЛ набрал два очка в матчах с «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фулхэм Джастин Клюйверт Трансферы футбола - лето 2022
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