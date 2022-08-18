Вернер объяснил уход из «Челси»

Центральный нападающий Тимо Вернер, перешедший из лондонского «Челси» в «РБ Лейпциг», высказался насчет своего трансфера.

«Главное для меня – получать удовольствие от футбола. В «Челси» все шло не так, как мне хотелось бы. Я перестал получать регулярную игровую практику. Наверное, философия Томаса Тухеля не для меня. Поэтому я решил сделать следующий шаг. Я сейчас в том возрасте, когда хочется играть как можно чаще», - приводит слова форварда Bild.

«РБ Лейпциг» купил 26-летнего нападающего за 20 миллионов евро. Вернер подписал с «быками» четырехлетнее трудовое соглашение.