Виллиан согласовал контракт с клубом АПЛ

Экс-футболист «Челси» и «Арсенала» Виллиан продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Питер Рутцлер, новым клубом бразильского полузащитника станет «Фулхэм».

Стороны провели успешные переговоры и договорились о деталях сделки. Ожидается, что в ближайшие дни о сделке будет объявлено официально.

Виллиан перейдет в «Фулхэм» на правах свободного агента. Предыдущим его клубом был бразильский «Коринтианс».

«Дачники» стартовали в АПЛ ничьей с «Вулверхэмптоном» (0:0). Следующий матч лондонцы проведут против «Брентфорда» 20 августа.