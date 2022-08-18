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Тен Хаг хочет убрать из «Манчестер Юнайтед» одного футболиста

 
18 Августа 2022 • 10:17 Комментировать (1)

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака близок к уходу из манкунианского топ-клуба. Как информирует Talksport, подписать игрока собирается «Кристал Пэлас». «Красные дьяволы» готовы отпустить футболиста, чтобы освободить место под очередного новичка.

Источник утверждает, что наставник команды Эрик тен Хаг хочет видеть другого игрока на позиции правого защитника. Среди вариантов усиления называются американец Серджино Дест и бельгиец Тома Менье.

Уан-Биссака является футболистом «Юнайтед» с 2019 года, тогда он был куплен у «Кристал Пэлас» за 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (1)
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ARTUR
18 Августа 2022 в 10:43
Дест идеально подходит под стиль ЭТХ , но не подходит для МЮ если он побежит в атаку , то Мага пока врубится что зону нужно подстраховывать забьют гол
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