«ПСЖ» готов купить звезду «Манчестер Сити» за 70 миллионов

Боссы французского «ПСЖ» могут оформить громкую сделку до закрытия летнего трансферного окна. По сообщениям The Times, в сфере интересов парижского гранда находится португальский хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Парижане считают, что Силва примет предложение, если им удастся договориться с руководством «горожан» о сумме трансфера. Чемпион Лиги 1 готов заплатить за звездного португальца 70 миллионов евро.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переходе Бернарду в каталонскую «Барселону».

Контракт 28-летнего игрока с «Сити» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов.