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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» готов купить звезду «Манчестер Сити» за 70 миллионов

 
18 Августа 2022 • 09:32 Комментировать (4)

Боссы французского «ПСЖ» могут оформить громкую сделку до закрытия летнего трансферного окна. По сообщениям The Times, в сфере интересов парижского гранда находится португальский хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Парижане считают, что Силва примет предложение, если им удастся договориться с руководством «горожан» о сумме трансфера. Чемпион Лиги 1 готов заплатить за звездного португальца 70 миллионов евро.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переходе Бернарду в каталонскую «Барселону».

Контракт 28-летнего игрока с «Сити» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (4)
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ARTUR
18 Августа 2022 в 10:41
Зачем Сильва в ПСЖ ??? НА той позиции и так презагруз
Alex1972
18 Августа 2022 в 09:52
Купите гелевого... 💄..Он вас всех там построит... И маму Мбаппе в том числе...🪖.. Хе-хе...
ilinoize
18 Августа 2022 в 09:54
Зачем он им. Там карлик есть
Alex1972
18 Августа 2022 в 09:58
И карлика построит...
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