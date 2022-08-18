Клинсманн: «Роналду не нужен «Баварии»

Бывший немецкий нападающий Юрген Клинсманн поделился мнением о возможном трансфере португальского форварда Криштиану Роналду в мюнхенскую «Баварию».

«Не думаю, что это будет успешная сделка для «Баварии». Роналду – тот игрок, который наряду с Месси доминировал в футболе на протяжении последних 15 лет.

КриРо – большой профессионал и пример для многих. Однако не думаю, что Мюнхену это нужно. Скорее «Бавария» найдет молодого центрфорварда», - передает слова Клинсманна Ole.

В настоящий момент 37-летний Роналду является игроком «Манчестер Юнайтед». Его действующий трудовой договор с манкунианцами рассчитан до середины следующего года.