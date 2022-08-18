Зоммер не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»

Опытный швейцарский голкипер Ян Зоммер, правами на которого владеет менхенгладбахская «Боруссия», отреагировал на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

Как сообщил в социальных сетях инсайдер Марлон Ирлбахер, 33-летний вратарь польщен таким вниманием, однако не станет менять клубную прописку до старта чемпионата мира – 2022. Зоммер хочет иметь стабильную игровую практику, чтобы быть первым номером сборной Швейцарии на мундиале.

Манкунианцы же хотят подписать Яна на место второго вратаря, который будет подменять испанца Давида де Хеа.

В составе «Боруссии» Зоммер выступает с 2014 года.