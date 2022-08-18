Новичок «Вулверхэмптона» Нунес: «Давно мечтал оказаться в АПЛ»

Новобранец «Вулверхэмптона» Матеус Нунес высказался о своем трансфере. Он перебрался в английский клуб из португальского «Спортинга».

«Безумно рад переходу. Готов выйти на поле хоть завтра. Тренер очень хотел видеть меня здесь, и наше желание было обоюдным. Это правильный шаг в моей карьере, я все сделал правильно. Давно мечтал оказаться в АПЛ. Это самый лучший чемпионат в мировом футболе», - передает слова португальца клубная пресс-служба.

Контракт Матеуса с «волками» рассчитан до лета 2027 года. Это трансфер стал самым дорогим в истории «Вулверхэмптона».