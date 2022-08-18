Итальянский клуб нацелился на Бельерина

На флангового защитника «Арсенала» Эктора Бельерина появился претендент в итальянском чемпионате. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, подписать 27-летнего испанского игрока желает «Удинезе». Сам Бельерин не скрывает желания сменить клубную прописку.

Действующий контракт Эктора с «канонирами» рассчитан до середины следующего года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бельерин выступал на правах аренды за севильский «Бетис». Защитник принял участие в 32 поединках во всех турнирах, записав себе в актив пять результативных передач.