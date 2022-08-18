«Атлетико» не отпустит Кунью в «Манчестер Юнайтед»

Мадридский «Атлетико» не заинтересован в продаже нападающего Матеуса Куньи, интерес к которому проявляет «Манчестер Юнайтед». По сообщениям портала Goal.com, наставник команды Диего Симеоне считает этого игрока одной из важных фигур в своих планах на сезон.

Матеус пополнил ряды мадридского гранда летом прошлого года. В минувшем сезоне чемпионата Испании нападающий принял участие в 29 поединках, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Добавим, что «Атлетико» успешно стартовал в новом розыгрыше Ла Лиги, разгромив на выезде «Хетафе» со счетом 3:0.