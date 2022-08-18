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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Ливерпуля» Карвалью назвал два лучших футбольных турнира

 
18 Августа 2022 • 07:40 Комментировать

Перспективный хавбек «Ливерпуля» Фабиу Карвалью высказался о старте нового сезона.

«С нетерпением жду начала Лиги чемпионов. Наравне с Премьер-лигой это лучший турнир для игрока. Любой футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Понимаю, что мне нужно использовать любую возможность, которую получаю. Мне нужно быть готовым играть на самом высоком уровне. У нас впереди еще много матче», - передает слова футболиста пресс-служба «красных».

В новом розыгрыше Английской премьер-лиги 19-летний полузащитник поучаствовал в двух встречах, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фабиу Карвалью
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