Игрок «Ливерпуля» Карвалью назвал два лучших футбольных турнира

Перспективный хавбек «Ливерпуля» Фабиу Карвалью высказался о старте нового сезона.

«С нетерпением жду начала Лиги чемпионов. Наравне с Премьер-лигой это лучший турнир для игрока. Любой футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Понимаю, что мне нужно использовать любую возможность, которую получаю. Мне нужно быть готовым играть на самом высоком уровне. У нас впереди еще много матче», - передает слова футболиста пресс-служба «красных».

В новом розыгрыше Английской премьер-лиги 19-летний полузащитник поучаствовал в двух встречах, не отметившись голевыми действиями.