«Ливерпуль» вынес вердикт по будущему Кейта

В «Ливерпуле» приняли решение по будущему в команде гвинейского полузащитника Наби Кейта, об этом информирует портал Goal.com.

Руководство английского гранда приняло решение пролонгировать трудовое соглашение с 25-летним африканцем, действующий контракт которого истекает летом следующего года.

Кейта выступает за мерсисайдцев с 2018 года. Наби перебрался на «Энфилд» из немецкого «РБ Лейпцига». С того момента полузащитник принял участие в 117 поединках английского коллектива, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и семь результативных передач.

Трансферная стоимость Кейта оценивается в 25 миллионов евро.