Роналду очень сильно нужен одному клубу

Лиссабонский «Спортинг», который является первым клубом нападающего Криштиану в профессиональном футболе, активно работает по трансферу своего воспитанника, информирует Footmercato.

Согласно сведениям источника, руководство португальского топ-клуба находится в тесном общении с окружением КриРо. «Спортинг» всячески пытается убедить Роналду вернуться в родные пенаты.

Не исключено, что Криштиану примет предложение португальского гранда. Нападающий подыскивает команду, которая выступит в Лиге чемпионов, а «Спортинг» завоевал это право по итогам минувшего сезона.

Появилась новая информация о трансфере Роналду