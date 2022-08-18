Хави блокирует продажу Обамеянга в «Челси»

Боссы лондонского «Челси» не отступают в переговорах по трансферу габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, выступающего в чемпионате Испании за каталонскую «Барселону».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, «пенсионеры» продолжают вести переговоры по данному трансферу. Сегодня, 18 августа, лондонцы намерены обсудить с нападающим условия личного трудового соглашения.

При этом, как утверждает источник, наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес выступает против продажи Обамеянга. Специалист рассчитывает на помощь африканца в новом сезоне.

Срок действующего трудового договора Пьера-Эмерика с «Барселоной» рассчитан до середины 2025 года.