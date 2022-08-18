Нани: «У Роналду нет времени ждать прогресса «Манчестер Юнайтед»

Португальский вингер Нани, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», поделился своим мнением о нападающем «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Мы играли вместе очень долго. И сейчас Криштиану ведет себя так же, как и раньше. Когда его команда выступает неудачно, он реагирует. Однако он уже не молод. У него нет времени ждать, пока новый тренер построит в «Юнайтед» боеспособный коллектив. Роналду желает оставаться лучшим, забивать много голов и находиться на вершине. Поэтому я считаю его поведение вполне обоснованным», - передает слова Нани Record.

Роналду планирует покинуть «МЮ» этим летом, но пока не может найти себе новый клуб.