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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Атлетико» принял решение по трансферу Фелиша в «Манчестер Юнайтед»

 
18 Августа 2022 • 06:36 Комментировать

Португальский форвард Жоау Фелиш, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. В трансфере 22-летнего исполнителя заинтересован «Манчестер Юнайтед», начавший переговоры с представителями футболиста.

Как сообщает источник, «матрасники» категорически против ухода Жоау. «Атлетико» не собирается продавать португальца этим летом.

Фелиш перешел в «Атлетико» из «Бенфики» три года назад за рекордные для мадридского клуба 126 миллионов евро. С ним был подписан контракта до лета 2026 года.

В первом матче нового сезона Ла Лиги Жоау отметился тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш Трансферы футбола - лето 2022
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