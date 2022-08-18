«Атлетико» принял решение по трансферу Фелиша в «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард Жоау Фелиш, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. В трансфере 22-летнего исполнителя заинтересован «Манчестер Юнайтед», начавший переговоры с представителями футболиста.

Как сообщает источник, «матрасники» категорически против ухода Жоау. «Атлетико» не собирается продавать португальца этим летом.

Фелиш перешел в «Атлетико» из «Бенфики» три года назад за рекордные для мадридского клуба 126 миллионов евро. С ним был подписан контракта до лета 2026 года.

В первом матче нового сезона Ла Лиги Жоау отметился тремя голевыми передачами.