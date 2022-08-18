Супруга Шилтона рассказала, как поборола его самую пагубную страсть

Бывший английский голкипер Питер Шилтон - рекордсмен по количеству матчей в составе английской сборной, он выходил на поле за нее целых 125 раз. Однако его пост-футбольная жизнь начала превращаться в кошмар - вратарь оказался настоящим игроманом,

- У него было странное поведение, он старался уединиться для того, чтобы поговорить по телефону. Я думала, это другая женщина, но потом узнала, что это всегда звонили из казино, - цитирует его супругу Стеф BBC.

Женщина не сдалась, начала бороться за мужа, и со временем сумела увлечь его игрой в гольф, который постепенно вывел Шилтона из игровой зависимости.