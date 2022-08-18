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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Американская футболистка высмеяла Роналду: «В 37 лет сыграю в Лиге чемпионов, а Криштиану - нет»

 
18 Августа 2022 • 06:30 Комментировать

Футболистка «Шелбурна» Хизер О’Рейли потроллила звездного нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я готовлюсь сыграть в Лиге чемпионов в 37 лет, а Роналду – нет», - написала американская футболистка в социальных сетях, прикрепив смайлы с улыбками.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «красные дьяволы» финишировали лишь на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Таким образом, гранд из Манчестера выступит в Лиге Европы. Роналду недоволен этим фактом и хочет сменить команду. 37-летнего нападающего сватали в разные клубы, но трансфер пока так и не состоялся.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Хизер О’Рейли
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