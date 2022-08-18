«Челси» назвал условие трансфера Хадсона-Одои

Атакующий полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои всерьез намерен сменить клубную прописку в текущее трансферное окно, об этом сообщает BBC Sport.

21-летний футболист недоволен количеством игровой практики на «Стэмфорд Бридж» и готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. При этом руководство «пенсионеров» готово отпустить вингера исключительно на правах аренды.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Каллуму со стороны нескольких клубов: «Ювентуса», «Ньюкасла» и дортмундской «Боруссии».

В минувшем сезоне АПЛ Хадсон-Одои провел 15 матчей, отметившись голом и двумя результативными передачами.