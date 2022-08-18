Клуб АПЛ нацелился на футболиста «Реала»

Испанский защитник Альваро Одриосола, которому нет места в составе мадридского «Реала», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, информирует AS.

Заинтересованность в услугах 26-летнего футболиста проявляет новичок элитного дивизиона чемпионата Англии – «Ноттингем Форест». Одриосоле интересен вариант переезда на Туманный Альбион, где он будет получать стабильную игровую практику.

В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Фиорентину». Одриосола приял участие в 25 поединках итальянской Серии А, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.