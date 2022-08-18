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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Богатейший человек Великобритании может купить «Манчестер Юнайтед»

 
18 Августа 2022 • 06:10 Комментировать (1)

У «Манчестер Юнайтед» может появиться новый владелец. Им может стать богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф. Это произойдет, если семейство Глейзеров решит выставить клуб на продажу. Об этом сообщают журналисты Sky Sports.

Стоит отметить, что Рэтклифф уже владеет двумя футбольным клубами. Три года назад он приобрел акции французской «Ниццы». Кроме того, он владеет «Лозанной» (Швейцария).

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск заинтересован в покупке «МЮ». Однако затем он опроверг эту информацию.

Манкунианцы стартовали в АПЛ с двух поражений и занимают последнее место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Комментарии (1)
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ингерман
18 Августа 2022 в 07:31
Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск заинтересован в покупке «МЮ». Однако затем он опроверг эту информацию.
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ай.. свежий анекдоц от дедушки:
вопрос к маску
- илон говорят что вы ходите купить му-му?
- для чего? чтобы запустить в космос? не я же не живадер какой-нить.. )))
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