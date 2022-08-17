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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Инсайдер рассказал правду о Роналду и «Атлетико»

 
17 Августа 2022 • 19:33 Комментировать (4)

Свежая информация о Криштиану Роналду в СМИ появляется чуть ли не каждый час. Журналист и инсайдер Эду Агирре, который поддерживает контакт со звёздным португальцам, решил рассказать правду о слухах по поводу возможного трансфера Роналду в мадридский «Атлетико».

«Это ложь, Роналду не предлагал себя «Атлетико». Я расскажу вам, как всё было, потому что если есть неправда, нужно доносить правду. Первыми Жорже Мендешу позвонили Диего Симеоне и Анхель Хиль Марин. Вот как было. «Атлетико» первым интересовался ситуацией Роналду», - рассказал Агирре El Chiringuito.

Как известно, Диего Симеоне является главным тренером «Атлетико», а Анхель Хиль Марин – генеральным директором клуба. Что до Жорже Мендеша, то это агент звёздного Криштиану Роналду.

Слухи о желании Криштиану Роналду сменить клубную прописку стали появляться в начале июля. Нападающий якобы не желает проводить целый сезон без матчей Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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roksanvanino2015
17 Августа 2022 в 20:57
роналду может вообще не играть, его имени достаточно чтоб зарабатывать бабки где нить в штатах, а мендеш без игроков - пустое место
roksanvanino2015
17 Августа 2022 в 20:11
скорее это мендеш бегает за всеми чтобы навариться на других
Alex1972
17 Августа 2022 в 19:48
Этого инсайдера нужно переделать в аутсайдера.. Это явно проделки Мендеша с подачи его "босса"... Хотят всем показать, что это все бегают к 🐓, а не он к кому-то .... Гелевый явно готовит пути отхода... Не хочет потом оправдываться... А-ха-ха-ха... 👏👏👏👏..
ARTUR
17 Августа 2022 в 19:37
Сказки венского леса , Марин потом говорил что он не хочет даже близко видеть КР ,боится гнева болельщиков .
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