​Инсайдер рассказал правду о Роналду и «Атлетико»

Свежая информация о Криштиану Роналду в СМИ появляется чуть ли не каждый час. Журналист и инсайдер Эду Агирре, который поддерживает контакт со звёздным португальцам, решил рассказать правду о слухах по поводу возможного трансфера Роналду в мадридский «Атлетико».

«Это ложь, Роналду не предлагал себя «Атлетико». Я расскажу вам, как всё было, потому что если есть неправда, нужно доносить правду. Первыми Жорже Мендешу позвонили Диего Симеоне и Анхель Хиль Марин. Вот как было. «Атлетико» первым интересовался ситуацией Роналду», - рассказал Агирре El Chiringuito.

Как известно, Диего Симеоне является главным тренером «Атлетико», а Анхель Хиль Марин – генеральным директором клуба. Что до Жорже Мендеша, то это агент звёздного Криштиану Роналду.

Слухи о желании Криштиану Роналду сменить клубную прописку стали появляться в начале июля. Нападающий якобы не желает проводить целый сезон без матчей Лиги чемпионов.