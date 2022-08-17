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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Спортинг» предлагает за Роналду 0 евро слухи

 
17 Августа 2022 • 19:09 Комментировать (2)

Возвращение Криштиану Роналду в «Спортинг» этим летом остаётся возможным. Лиссабонцы проявляют интерес к звёздному португальцу и даже связались с «Манчестер Юнайтед». Впрочем, есть проблема. «Спортинг» не предлагает за Роналду денег, а может подписать игрока только бесплатно, о чём стало известно The Independent. Такой вариант возможен только в том случае, если «красные дьяволы» пойдут на расторжение контракта с Криштиану. Кстати говоря, в СМИ ранее писали, что Роналду хотелось бы именно расторгнуть договор, чтобы самому быть хозяином своей судьбы.

Проблема номер два заключается в уровне «Спортинга». Сложно сказать, захочет ли на данном этапе Роналду вернуться в клуб, где он начинал профессиональную карьеру. В приоритете у Криштиану клубы, которые готовы бороться за трофей Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (2)
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ARTUR
17 Августа 2022 в 19:26
В клубы которые он хочет и без него побррются
Alex1972
17 Августа 2022 в 19:16
Купить за 0... Зарплата 0... Это вся его цена.. А-ха-ха-ха
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