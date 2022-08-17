Возвращение Криштиану Роналду в «Спортинг» этим летом остаётся возможным. Лиссабонцы проявляют интерес к звёздному португальцу и даже связались с «Манчестер Юнайтед». Впрочем, есть проблема. «Спортинг» не предлагает за Роналду денег, а может подписать игрока только бесплатно, о чём стало известно The Independent. Такой вариант возможен только в том случае, если «красные дьяволы» пойдут на расторжение контракта с Криштиану. Кстати говоря, в СМИ ранее писали, что Роналду хотелось бы именно расторгнуть договор, чтобы самому быть хозяином своей судьбы.

Проблема номер два заключается в уровне «Спортинга». Сложно сказать, захочет ли на данном этапе Роналду вернуться в клуб, где он начинал профессиональную карьеру. В приоритете у Криштиану клубы, которые готовы бороться за трофей Лиги чемпионов.