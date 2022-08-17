​Гиггз в суде рассказал о своей футбольной статистике – валлийца обвиняют в насилии

Продолжается судебный процесс в отношении известного в прошлом игрока «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза. Валлийца обвиняют в насилии в отношении бывшей девушки Кейт Гревилл и её сестры. Так, например, Кейт рассказывала, как однажды Гиггз выставил её из номера в отеле обнажённой. Это только один из эпизодов, фигурирующих в деле.

В суде Райан Гиггз рассказал о своей футбольной статистике, а именно о том, что он получил только одну красную карточку за более чем 1000 игр. Гиггз отметил, что он никогда не проявлял агрессию даже к фанатам, которые его регулярно оскорбляли во время матчей. О словах валлийца рассказывает The Times.

Райан Гиггз продолжает отрицать все обвинения в свой адрес.