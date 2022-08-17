Канчельскис: Дзюбу не возьмут в «Тоттенхэм» даже подавать мячи

Артём Дзюба в последние месяцы находится без клуба, хотя в своё время он рассказывал об интересе из «Тоттенхэма». Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис, который по ходу своей карьеры поиграл в Англии, оценил вероятность попадания Дзюбы в лондонский клуб сейчас.

«Когда-то давно писали про «Тоттенхэм», так вот, сейчас Дзюбу не возьмут туда даже болбоем. С такими запросами и отсутствием игровой практики, боюсь, он особо никому не нужен в топ-чемпионатах», - высказался Канчельскис, слова которого на своих страницах приводит sport24.

По мнению Канчельскиса, чемпионат Турции является для Артёма Дзюбы хорошим вариантом. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к Дзюбе со стороны клуба «Адана Демирспор».

Отметим, что 22 августа Артём Дзюба отпразднует свой 34-й день рождения.