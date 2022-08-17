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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В «Арсенале» рассказали, как Тирни получил травму после душа

 
17 Августа 2022 • 18:38 Комментировать (1)

Для защитника «Арсенала» Кирана Тирни сезон 2021/2022 закончился на стыке марта и апреля, когда он получил травму колена. В новом эпизоде фильма «Всё или ничего», посвященном сезону «канониров», рассказывается о том, как Тирни получил повреждение.

По словам врача «Арсенала» Гарри О’Дриксолла, Тирни получил повреждение колена в февральской игре против «Вулверхэмптона», но без проблем смог отыграть ещё пять матчей. А вот перед игрой с «Кристал Пэлас» в начале апреля шотландец выпал из строя. Тирни почувствовал боль в колене, когда повернул за угол при выходе из душа. Больше в том сезоне защитник не играл. 

В новом сезоне АПЛ Киран Тирни дважды выходил на замены.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Киран Тирни
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Комментарии (1)
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LMI
17 Августа 2022 в 18:57
Тьфу ты - думал опять травма
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