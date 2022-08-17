​В «Арсенале» рассказали, как Тирни получил травму после душа

Для защитника «Арсенала» Кирана Тирни сезон 2021/2022 закончился на стыке марта и апреля, когда он получил травму колена. В новом эпизоде фильма «Всё или ничего», посвященном сезону «канониров», рассказывается о том, как Тирни получил повреждение.

По словам врача «Арсенала» Гарри О’Дриксолла, Тирни получил повреждение колена в февральской игре против «Вулверхэмптона», но без проблем смог отыграть ещё пять матчей. А вот перед игрой с «Кристал Пэлас» в начале апреля шотландец выпал из строя. Тирни почувствовал боль в колене, когда повернул за угол при выходе из душа. Больше в том сезоне защитник не играл.

В новом сезоне АПЛ Киран Тирни дважды выходил на замены.