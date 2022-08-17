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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Глейзеры могут продать «Манчестер Юнайтед» слухи

 
17 Августа 2022 • 17:19 Комментировать (2)

Семья Глейзеров может решиться на продажу «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Independent, с мая в отраслевых кругах по итогам ряда встреч усиливается ощущение того, что сделка может состояться.

Как минимум три консорциума в настоящий момент следят за «Манчестер Юнайтед» и намереваются сделать предложение о покупке одного из наиболее известных европейских футбольных клубов. Считается, что Глейзеры могут согласиться продать клуб за 6 миллиардов долларов.

Стоит сказать, что фанаты «Манчестер Юнайтед» в последние годы регулярно выступают против семьи Глейзеров, связывая неудачи команды с владельцами клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джоэл Глейзер Аврам Глейзер
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Комментарии (2)
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Alex1972
17 Августа 2022 в 17:46
Пока там петушок - МЮ неликвид... Хе-хе..
NOBODY
17 Августа 2022 в 17:44
а просто за 6 долларов продадите? я бы купил....
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