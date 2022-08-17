Семья Глейзеров может решиться на продажу «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Independent, с мая в отраслевых кругах по итогам ряда встреч усиливается ощущение того, что сделка может состояться.

Как минимум три консорциума в настоящий момент следят за «Манчестер Юнайтед» и намереваются сделать предложение о покупке одного из наиболее известных европейских футбольных клубов. Считается, что Глейзеры могут согласиться продать клуб за 6 миллиардов долларов.

Стоит сказать, что фанаты «Манчестер Юнайтед» в последние годы регулярно выступают против семьи Глейзеров, связывая неудачи команды с владельцами клуба.