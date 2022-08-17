Будущее Пьера-Эмерика Обамеянга остаётся туманным. Известно, что активный интерес к футболисту проявляет «Челси». Не так давно главный тренер лондонской команды Томас Тухель дал понять, что он хотел бы снова поработать с Обамеянгом, как это было в дортмундской «Боруссии». Впрочем, в Премьер-лиге Англии есть ещё один претендент на габонского нападающего. Как сообщает в социальных сетях журналист Херард Ромеро, в гонку за 33-летним Обамеянгом включился «Манчестер Юнайтед».

Стоит сказать, что на прошлой неделе главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что он рассчитывает на Обамеянга в новом сезоне.