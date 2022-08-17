«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» в настоящий момент ведут предварительные переговоры по защитнику Серджино Десту. Об этом на своих страницах рассказывает испанский Sport.

По данным источника, «Барселона» запрашивает за Деста 20 миллионов евро, в то время как «Манчестер Юнайтед» пытается снизить цену до 17 миллионов.

Изначально Серджино Дест не хотел уходить из «Барселоны». Планы игрока изменились после того, как ему сообщили, что в планы Хави он не входит.

21-летний Серджино Дест провёл за «Барселону» 72 матча. Голландец забил три гола и отдал пять результативных передач на партнёров.