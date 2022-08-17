Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» нацелился на звёздного бельгийца с ценником 55 миллионов евро

 
17 Августа 2022 • 10:36 Комментировать

Центральный полузащитник сборной Бельгии и «Лестера» Юри Тилеманс может перейти в один из сильнейших клубов мира. По сообщениям инсайдера Экрема Конура, в трансфере 25-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал».

«Королевский» клуб следит за ситуацией вокруг хавбека, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Юри защищает цвета «Лестера» с лета 2019 года. Его контракт рассчитан до завершения текущего сезона. Рыночный ценник Тилеманса составляет 55 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Англии бельгиец сыграл 32 матча, записав на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Юри Тилеманс Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
11:55 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл призвал Роналду рассказать всю правду
11:53 · Англия. Премьер-лига
Силва: «Оба своих гола «Тоттенхэм» забил не по правилам»
11:12 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Роналду больше бы подошёл «Челси», чем Заха» 1
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» получил сообщение от «МЮ», что сделка по Рабио окончательно сорвалась
10:51 · Англия. Премьер-лига
Нунес уже сегодня подпишет контракт с «Вулверхэмптоном»
10:41 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» положил глаз на хавбека «Брайтона»
10:40 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва готов остаться в «Манчестер Сити»
10:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на звёздного бельгийца с ценником 55 миллионов евро
10:27 · Англия. Премьер-лига
Каземиро отказывается переходить в «Манчестер Юнайтед» 1
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» очень близок к покупке защитника «Челси»
09:54 · Англия. Премьер-лига
Главной целью «МЮ» после неудачи с Рабио стал полузащитник «Реала» 1
09:47 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл - об удалении Нуньеса: «Это был момент безумия»
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» объявил о покупке игрока «Вильярреала» официально
08:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не станет покупать Антони
08:31 · Англия. Премьер-лига
Илон Маск отказался покупать «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем