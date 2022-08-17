«Реал» нацелился на звёздного бельгийца с ценником 55 миллионов евро

Центральный полузащитник сборной Бельгии и «Лестера» Юри Тилеманс может перейти в один из сильнейших клубов мира. По сообщениям инсайдера Экрема Конура, в трансфере 25-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал».

«Королевский» клуб следит за ситуацией вокруг хавбека, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Юри защищает цвета «Лестера» с лета 2019 года. Его контракт рассчитан до завершения текущего сезона. Рыночный ценник Тилеманса составляет 55 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Англии бельгиец сыграл 32 матча, записав на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи.