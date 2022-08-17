Защитник испанского «Вильярреала» Первис Эступиньян сменил испанскую Ла Лигу на английскую Премьер-лигу. Новым местом работы эквадорского футболиста стал «Брайтон», о чем свидетельствует сообщение на официальном сайте клуба.

«Чайки» заключили с 24-летним игроком долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2027 года. Сумма сделки пока не разглашается, однако, по сведениям СМИ, трансфер Эступиньяна обошелся клубу АПЛ почти в 18 миллионов евро.

Первис имеет опыт выступлений на Туманном Альбионе – он защищал цвета «Уотфорда» с 2016 по 2020 год. За «Вильярреал» он провел последние два сезона.