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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» объявил о покупке игрока «Вильярреала» официально

 
17 Августа 2022 • 09:02 Комментировать

Защитник испанского «Вильярреала» Первис Эступиньян сменил испанскую Ла Лигу на английскую Премьер-лигу. Новым местом работы эквадорского футболиста стал «Брайтон», о чем свидетельствует сообщение на официальном сайте клуба.

«Чайки» заключили с 24-летним игроком долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2027 года. Сумма сделки пока не разглашается, однако, по сведениям СМИ, трансфер Эступиньяна обошелся клубу АПЛ почти в 18 миллионов евро.

Первис имеет опыт выступлений на Туманном Альбионе – он защищал цвета «Уотфорда» с 2016 по 2020 год. За «Вильярреал» он провел последние два сезона.

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Вильярреал Брайтон Первис Эступиньян Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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