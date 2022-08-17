«Манчестер Юнайтед» не станет покупать Антони

Нападающего амстердамского «Аякса» Антони не будет в «Манчестер Юнайтед» этим летом, об этом стало известно журналистам De Telegraph.

В течение почти всего летнего трансферного окна бразильского футболиста связывали с трансфером в стан «красных дьяволов». В подписании своего экс-подопечного был лично заинтересован главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

Как сообщает источник, Антони больше не фигурирует в трансферном шорт-листе манкунианцев. По всей вероятности, эта история закончилась.

22-летний бразилец связан контрактом с «Аяксом» до лета 2025 года. В прошлом сезоне он забил 12 мячей и отдал десять ассистов в 33 матчах.